Caso ferro-velho: após um mês, jovens seguem desaparecidos

Justiça decretou a prisão preventiva do dono do ferro-velho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso do desaparecimento de dois jovens funcionários de um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, completa um mês nesta quarta-feira, 4. Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matusalém Silva Muniz desapareceram após irem trabalhar. Antes de desaparecerem, eles foram acusados pelo dono do empreendimento, Marcelo Batista da Silva, por furto de alumínio. O empresário é o principal suspeito do crime.

A Justiça decretou a prisão preventiva de Marcelo no dia 9 de novembro, que fugiu e é procurado pela polícia. A suspeita é que ele tenha fugido do país. Além do mandado de prisão em aberto, o nome de Marcelo aparece em investigações a respeito de outros crimes.

Leia mais

>> Policial militar suspeito de executar adolescente é afastado do cargo

>> Operação Verão: Bahia investe R$ 30 Milhões em segurança



A suspeita do envolvimento do empresário no crime foi denunciada pelas famílias dos jovens, que relataram que Marcelo havia acusado os jovens de furto. Ao longo das investigações, o carro do suspeito foi periciado e amostras de sangue foram encontradas.

A versão dada pelo empresário, é que teve cinco toneladas de fardo de alumínio furtados nos últimos dois meses e que conseguiu recuperar 500 quilos em 3 de novembro, após seguir o caminhão usado no crime. Ele afirmou que planejava ligar para a polícia, para fazer um flagrante no dia seguinte e recuperar a carga roubada.