Caso ferro-velho: Manchas são encontradas em carro de empresário

Marcelo Batista da Silva já teve prisão preventiva decretada pela Justiça - Foto: Reprodução

A Polícia Civil analisa marcas, supostamente de sangue, encontradas no veículo de luxo que pertence ao empresário Marcelo Batista da Silva , o dono do ferro-velho investigado pela morte de dois jovens que trabalhavam para ele. A informação foi da TV Bahia.

As marcas foram achadas no banco de trás do veículo que foi achado na terça-feira, 12, em uma loja especializada em veículos de alto padrão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, estão desaparecido desde o dia 4 de novembro | Foto: Reprodução

A polícia investiga se essas manchas teriam alguma relação com os 'sumiços' de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25. Os dois foram vistos pela última vez no último dia 4 de novembro, quando foram trabalhar como diaristas no ferro-velho do suspeito.

De acordo com a reportagem, o carro é avaliado em R$ 750 mil, foi deixado no local por outro homem, que solicitou a troca dos bancos alegando ter adquirido o bem com alguns pontos de sujeira.

Apesar de já ter tido a prisão decretada no último dia 9 , o empresário ainda não foi encontrado pelas autoridades.