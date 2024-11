Polícia prende três suspeitos de matar entregador por app e cunhado

Suspeitos de crime contra entregador e cunhado - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A polícia prendeu três homens que são suspeitos de participarem das mortes do entregador por aplicativo Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, e o cunhado dele, Ivan Evangelista dos Santos, de 31. Rodrigo teve a moto roubada no momento em que estava trabalhando e foi executado depois que rastreou e foi atrás do veículo com a ajuda do cunhado. O caso ocorreu no sábado, 9, em Dom Avelar, Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, um homem chamado Lucas Coelho Veloso foi o primeiro homem preso por suspeita de participação nas mortes de Rodrigo e Ivan. Ele foi flagrado no bairro de Dom Avelar, na tarde de segunda-feira (11).

Os outros dois suspeitos do crime foram encontrados pela polícia nesta terça-feira, 12, também no bairro de Dom Avelar e foram identificados como Gabriel William Bacelar Santos da Silva e Murilo Duarte Santos.

Relembre o caso:

Dois homens foram mortos a tiros, no sábado, 9, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após seguirem um localizador para encontrar uma motocicleta que havia sido roubada. Segundo relato da esposa de Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, ele foi ao local com o cunhado, Ivan Evangelista dos Santos, de 31 anos. As informações são do G1 Bahia.

Ao chegarem no local apontado pelo rastreador, eles foram surpreendidos por dois homens armados, que levaram os dois celulares, e, em seguida, dispararam contra Rodrigo e Ivan, que morreram ainda no local.