Homens são mortos ao tentar recuperar motocicleta roubada em Salvador

Homens morreram ainda no local - Foto: Reprodução

Dois homens foram mortos a tiros, no sábado, 9, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após seguirem um localizador para encontrar uma motocicleta que havia sido roubada. Segundo relato da esposa de Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, ele foi ao local com o cunhado, Ivan Evangelista dos Santos, de 31 anos. As informações são do G1 Bahia.

Ao chegarem no local apontado pelo rastreador, eles foram surpreendidos por dois homens armados, que levaram os dois celulares, e, em seguida, dispararam contra Rodrigo e Ivan, que morreram ainda no local.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia e encaminhar os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde vão passar por perícia.