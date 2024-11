Dono de ferro-velho tem prisão decretada pela Justiça em Salvador

- Foto: Divulgação

O empresário Marcelo Batista da Silva, dono de um ferro-velho, localizado no bairro de Pirajá, em Salvador, teve a prisão decretada pela Justiça. Ele é o principal suspeito pelo ‘sumiço’ dos jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25 anos.

Leia Mais:

>> Dono de ferro-velho rebate acusações sobre desaparecimento de funcionários

>> Ex-funcionário acusa dono do ferro-velho de torturar trabalhadores

A prisão foi solicitada pela Polícia Civil, que fez buscas na mansão onde Marcelo mora na última sexta-feira (8), e a juíza Alcina Mariana da Silva Goes Martins, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, aceitou o pedido no sábado (9).

Familiares de Paulo e Matusalém apontam o empresário como responsável pelo desaparecimento dos jovens, que teriam sido acusados de roubar um gerador do ferro-velho.