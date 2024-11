Ex-funcionário acusa dono do ferro-velho de torturar trabalhadores

O principal suspeito do crime é o dono do empreendimento, identificado como Marcelo. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O desaparecimento dos jovens Paulo Daniel, de 23 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, que trabalhavam em um ferro-velho no bairro de Pirajá, em Salvador, ganhou novos desdobramentos após o depoimento de um ex-funcionário do local. Os dois desaparecidos foram vistos pela última vez na segunda-feira, 4, e até o momento não foram encontrados. O principal suspeito de envolvimento no caso é o proprietário do ferro-velho, identificado como Marcelo.

De acordo com o antigo prestador de serviços, que preferiu não se identificar, Marcelo torturava os funcionários do ferro-velho. Em entrevista à Record TV, ele contou que o empresário usava uma máquina de prensa para penalizá-los e chegou ao ponto de cortar quatro dedos de um rapaz.

"Dona Mara, eu te digo forças por seu filho. A senhora não era pra deixar nunca ele [filho] ir pra esse lugar terrível. Ele [dono do ferro-velho] é capaz de tudo. Meu colega perdeu os dedos na máquina. Eu nem consigo falar mais", revelou ele, enquanto consolava a mãe de Daniel.

Familiares acreditam que funcionários foram assassinados pelo dono do ferro-velho | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A família de Paulo Daniel e Matusalém acreditam que eles tenham sido assassinados, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia.

Em um desabafo forte, a sogra de um deles pediu que o dono do ferro-velho apenas diga em qual local está o corpo dos dois, para que os jovens possam ter “um enterro digno".

Relembre o caso

A dupla de jovens saiu de casa para mais um dia de trabalho na última segunda-feira (4), em um ferro-velho de Pirajá, e desde então não foi mais vista. O proprietário é apontado pelos familiares como principal suspeito do desaparecimento deles.

Segundo a Polícia Militar, incursões foram realizadas na localidade após familiares de Paulo denunciarem um possível cárcere privado. Porém, os agentes não encontraram o jovem ou qualquer suspeito relacionado ao caso.

A Delegacia de Proteção à Pessoa está responsável pelas investigações do caso.