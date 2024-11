MP do Rio recorre de soltura de torcedores uruguaios após briga no RJ

A confusão, que ocorreu na orla do Recreio dos Bandeirantes, foi desencadeada por um furto de celular - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com recurso contra a decisão judicial que concedeu a liberdade a dez torcedores uruguaios, presos após se envolverem em uma briga antes do jogo entre Botafogo e Peñarol, no dia 23 de outubro. Outros 11 suspeitos continuam detidos.

O juiz Marcello Rubiolli, responsável pelo caso no Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, decidiu libertar os torcedores devido à expiração do prazo de prisão preventiva, já que o MPRJ não havia apresentado denúncia dentro do tempo estipulado. Com isso, a prisão foi convertida em medidas cautelares, como a proibição de deixar o país e de participar de eventos esportivos.

Em sua contestação, o MPRJ argumentou que os torcedores não se enquadram na Lei Geral do Esporte e que o Juizado do Torcedor não seria competente para julgar o caso, solicitando que o processo fosse transferido para uma Vara Criminal.

A confusão, que ocorreu na orla do Recreio dos Bandeirantes, foi desencadeada por um furto de celular por parte de um torcedor uruguaio em um quiosque. A situação escalou rapidamente, com furtos, danos a propriedades e incêndios em um ônibus e uma moto. Torcedores do Peñarol afirmaram que o local já estava tenso devido à presença de torcedores rivais do Botafogo e Flamengo.