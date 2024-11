Hospital Materno Infantil de Alagoinhas já realizou mais de 700 partos

A unidade se tornou uma referência no município e em 23 cidades da região - Foto: Divulgação

Desde sua inauguração, em junho deste ano, o Hospital Materno Infantil de Alagoinhas já registrou mais de 700 nascimentos. A unidade se tornou uma referência no município e em 23 cidades da região, especialmente em partos naturais e gestação de alto risco.

Com foco no atendimento humanizado, o hospital conta com um centro obstétrico, uma unidade neonatal, um centro de parto natural, emergência ambulatorial e enfermarias. A diretora da unidade, Larissa Paiva, destacou: "O Hospital Materno Infantil de Alagoinhas tem o compromisso de oferecer um atendimento de qualidade a todas as pacientes que nos procuram. Este número de nascimentos mostra que estamos cumprindo nossa missão de ser a principal referência em atendimento ambulatorial e de média e alta complexidade na microrregião."

A estudante Amanda Souza, de 18 anos, que deu à luz seu primeiro filho na unidade, compartilhou sua experiência: "Tive um parto normal e foi uma ótima experiência, tanto em relação à estrutura do hospital quanto ao atendimento dos colaboradores, que foram excepcionais", relatou.

Gerido pela Liga Álvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil, mantenedora do Hospital Martagão Gesteira, a unidade atende pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e oferece serviços de média e alta complexidade, proporcionando suporte eficaz para as pacientes.

Para garantir um atendimento humanizado à mulher e à criança, o hospital oferece uma série de métodos não farmacológicos durante o parto, como bolas, cavalinhos, banheiras, banhos de aspersão, musicoterapia, entre outros.