Criança de 2 anos desaparece após ser arrastada por enxurrada

Cerca de 200 pessoas foram obrigadas a deixar suas residências devido ao desastre - Foto: Divulgação/Governo do Paraná

Na cidade de General Carneiro, localizada na região Sul do Paraná, uma criança de 2 anos está desaparecida após ser arrastada por uma enxurrada na madrugada desta quinta-feira, 7. De acordo com o Governo do Estado do Paraná, cerca de 60 pessoas, incluindo bombeiros militares de União da Vitória e funcionários da prefeitura, estão realizando buscas nos rios Torino e Jangada.

O caso ocorreu logo após a família sair de casa, e a criança continua desaparecida até então. Com um volume acumulado de 84,2 milímetros em 12 horas, as chuvas causaram enxurradas e alagamentos na cidade. Em resposta, o governador Ratinho Jr. (PSD) determinou o envio de reforços do governo estadual para a região.

Cerca de 200 pessoas foram obrigadas a deixar suas residências devido ao desastre, retornando apenas na manhã desta quinta-feira para limpar as casas após a redução do nível da água. Funcionários da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) estão atuando em conjunto para atender as vítimas.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), coronel Manoel Vasco, ressaltou que a Força-Tarefa está de prontidão para intensificar o atendimento, caso o nível da água não diminua conforme o esperado. Além das buscas pela criança desaparecida, as equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros também atuam na recuperação das áreas atingidas. “A força da água danificou ruas, destruiu trechos de asfalto e provocou desmoronamento de muros, cujas ocorrências mais graves estão sendo atendidas desde a madrugada”, informou o governo.

A Defesa Civil emitiu três alertas de chuvas intensas para o Norte Pioneiro, prevendo a continuidade das precipitações ao longo do dia em General Carneiro, o que mantém a população em alerta para o risco de novos alagamentos.