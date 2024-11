Integrantes do BDM mortos no Arenoso exibiam armas nas redes sociais

- Foto: Divulgação

A dupla morta no bairro do Arenoso, em Salvador, na noite de quarta-feira, 6, exibia armas de fogo nas redes sociais e promovia ataques a tiros contra rivais de outra facção, de acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública. Os homens são suspeitos de integrarem a facção Bonde do Maluco (BDM) em Salvador.

Segundo a polícia, Guarnições das RONDESPs Central e Chapada, empregadas na Operação Hórus, realizavam patrulhamento contra integrantes de facções, quando localizaram um grupo, na Rua 21 de Abril.

Os indivíduos, conhecidos como "Suave" e "Macumba", além de integrarem a facção, eram suspeitos de homicídios. Eles foram socorridos para o hospital Roberto Santos, mas não resistiram aos ferimentos.