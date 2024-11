Ônibus voltam a circular no bairro do Arenoso

- Foto: Divulgação

O serviço de transporte público foi retomado na manhã desta quinta-feira, 7, no bairro do Arenoso, em Salvador. A informação é da Semob. Os ônibus deixaram de circular no início desta manhã após o registro de um confronto na noite de quarta-feira, 6, na rua 21 de Abril.

Leia Mais:

>> Baralho do Crime e suspeito por duas chacinas na BA; saiba quem é 'Edcity'

>> Adolescente de 17 anos morre após muro de obra desabar na Bahia

A ação terminou na morte de dois homens suspeitos de integrar a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM). Uma pistola Taurus, calibre 9mm, uma pistola Glock. calibre 45mm, sete cartuchos calibre 9mm, sete cartuchos calibre 45, um carregador de pistola, um carregador de pistola alongado, trinta pinos contendo cocaína e dinheiro, foram apreendidos. Todo o material foi encaminhado ao DHPP, onde a ocorrência foi apresentada.