Bairro do Arenoso amanhece sem serviço de ônibus

- Foto: Lucas Moura / Secom PMS

A população do bairro do Arenoso, em Salvador, amanhã sem o serviço de transporte público na manhã desta quinta-feira, 7. Segundo a TV Bahia, os ônibus não estão indo até o final de linha do bairro e um final de linha foi improvisado na região do Arvoredo.

Leia Mais:

>> Traficantes do BDM morrem em confronto com a PM no Arenoso

>> Homem é preso após fazer atendimentos oftalmológicos em igreja na Bahia

A medida se deu devido a um confronto entre policiais militares e suspeitos de integrar a facção criminosa Bonde do Maluco (BDM) e policiais militares da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), da Rondesp Central e da operação Hórus.

Na ação, dois homens foram baleados. Eles chegaram a ser levados ao Hospital Roberto Santos, mas não resistiram.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Semob e a Polícia Militar para mais informações e aguarda resposta.