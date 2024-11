Adolescente de 17 anos morre após muro de obra desabar na Bahia

O caso ocorreu na terça-feira, 5 - Foto: Divulgação

Um jovem de 17 anos morreu após o muro de uma construção desabar sobre ele no município de Ribeira do Pombal, na Bahia. O caso ocorreu na terça-feira, 5, na Rua Ruy Barbosa, no centro da cidade. De acordo com a Polícia Civil, o adolescente, identificado como Rair Moraes Santos, trabalhava no local. As informações foram publicadas pelo G1 Bahia.

Segundo o Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA), o jovem não deveria estar trabalhando na obra, já que a atividade de risco é proibida para pessoas com menos de 18 anos.

Leia mais

>> Mulher é morta a tiros por homens armados dentro de casa na Bahia

>> Dupla que pilotava moto mata jovem de 16 anos a tiros na Bahia



"Atividade informais dificultam a identificação de responsáveis e a reparação às vítimas e à sociedade, mas o MPT deverá contar com o fato de que o acidente foi registrado pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que esteve no local da tragédia para reunir elementos iniciais", disse a instituição, em nota.