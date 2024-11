PRF, PM e advogado estão entre os presos na Bahia por tráfico interestadual

A ação foi deflagrada na manhã de quinta-feira, 7 de novembro de 2024, e foi batizada de Operação Puritas. - Foto: Arquivo / PF / Divulgação

A Polícia Federal, em uma operação de grande porte, desarticulou um esquema de tráfico de drogas interestadual e prendeu 15 suspeitos, entre eles um advogado, um policial militar (PM) da Bahia e um policial rodoviário federal (PRF). A ação foi deflagrada na manhã de quinta-feira, 7 de novembro de 2024, e foi batizada de Operação Puritas.

De acordo com fontes do Portal A TARDE, ligadas a Polícia Federal ligadas, os presos são suspeitos de atuar no tráfico de grandes quantidades de drogas entre os estados da Bahia e Rondônia, movimentando substâncias ilícitas para abastecer o mercado local e outras regiões.

Os presos identificados até o momento incluem:

Rafael Dias Andrade Cunha – Advogado, preso em Gandu, Bahia

Francisco de Assis Melo – Policial Militar da Bahia, preso em Euclides da Cunha

Diego Dias Duarte – Policial Rodoviário Federal, preso em Feira de Santana

Durante a ação, a Polícia Federal (PF) mobilizou mais de 120 agentes para cumprir 30 mandados de busca e apreensão, além de 15 mandados de prisão preventiva em diversas cidades: Porto Velho/RO, Vilhena/RO, Ji-Paraná/RO, Cascavel/CE, Santa Maria/DF, Ourilândia do Norte/PA, Natal/RN, Piracicaba/SP, Santa Luz/BA, Gandu/BA, Feira de Santana/BA e Fortaleza/CE. Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO.

Além das prisões, a operação resultou na apreensão de veículos utilizados nas práticas criminosas e na realização de sete flagrantes por porte e posse de armas de fogo de grosso calibre.

As investigações revelaram que um carregamento de cerca de 500 kg de cloridrato de cocaína apreendido em Vilhena, outro de 500 kg em Canarana/MT e mais 200 kg em Peritoró/MA estavam relacionados ao grupo criminoso.