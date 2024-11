PF desarticula esquema de tráfico de toneladas de drogas feito por policias da Bahia

- Foto: Divulgação

A Polícia Federal desarticulou um esquema que movimentava toneladas de drogas dentro do Brasil. Batizada de Operação Puritas, a ação foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 7, e resultou na prisão de 15 suspeitos, entre eles policiais militares e rodoviários federais da Bahia, que estariam envolvidos no esquema de tráfico interestadual de drogas em Rondônia e no estado baiano.

Segundo a PF, durante a ação, mais de 120 policiais federais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão, além dos 15 mandados de prisão preventiva nas cidades de Porto Velho/RO, Vilhena/RO, Ji-Paraná/RO, Cascavel/CE, Santa Maria/DF, Ourilândia do Norte/PA, Natal/RN, Piracicaba/SP, Santa Luz/BA, Gandu/BA, Feira de Santana/BA e Fortaleza/CE, todos expedidos pela 2ª Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO.

Além das prisões, foram realizadas as apreensões de sequestros de veículos envolvidos nas práticas delitivas, bem como sete flagrantes por porte e posse de arma de fogo de grosso calibre.

Após apurações, identificou-se que um carregamento de aproximadamente 500 kg de cloridrato de cocaína apreendido na cidade de Vilhena, outro de 500 kg na cidade de Canarana/MT e outro de 200 kg na cidade de Peritoró/MA, estavam vinculados ao grupo.

De acordo com as investigações, os policiais rodoviários federais, além de integrantes da PM/BA e PM/RO, eram responsáveis pelo transporte de toneladas de drogas destinadas principalmente ao estado do Ceará. Além disso, a Polícia Federal identificou 26 investigados no esquema criminoso, que poderão responder por tráfico interestadual de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Corregedoria Geral da Polícia Rodoviária Federal colaborou a todo instante com as investigações, sendo fundamental para o êxito das ações.

