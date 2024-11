Dono do ferro-velho em Pirajá é acusado de mandar matar um casal

Marcelo Batista é acusado pelo desparecimentos de dois funcionários - Foto: Reprodução

O dono de um ferro-velho em Pirajá, Marcelo Batista da Silva, apontado por ser o principal suspeito do desaparecimento de dois funcionários, os jovens Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento e Matuzalém Silva Muniz, também está sendo acusado de suposto envolvimento de mandar matar um casal.

De acordo com o inquérito policial, Marcelo Batista teria encomendado a morte de Adson Davi do Carmo Santos, um ex-funcionário do ferro-velho, e da esposa da vítima, Priscila Cruz dos Santos. Não há identificação de quando o crime ocorreu. As informações foram divulgadas pelo g1.

Assim como Paulo Daniel e Matuzalém Silva, Adson Davi foi acusado pelo empresário de furtar o ferro-velho. As investigações apontaram que o ex-funcionário teve um desentendimento com Marcelo e foi colocado em uma sala para responder se havia furtado metais. Ele morreu logo em seguida, em uma emboscada promovida por dois policiais corruptos.

A principal suspeita é de que as vítimas foram mortas por milicianos, que estariam envolvidos com grupos armados, extorsões mediante sequestro, homicídios e tráfico de armas de fogo. Um dos policiais que estaria envolvido no caso foi preso por extorsão mediante sequestro na Paraíba e tráfico de armas em Alagoas.

Marcelo Batista é considerado foragido da Justiça. O nome dele deve ser incluído na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), pois há uma grande chance dele ter fugido do Brasil.