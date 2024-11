Imagens mostram jovens em ferro-velho antes de desaparecerem em Salvador

Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25 anos, que desapareceram no dia 4 de novembro - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 13, foram divulgadas, pela primeira vez, as imagens dos últimos momentos de Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25 anos, que desapareceram no dia 4 de novembro, no ferro-velho. O principal suspeito do crime é o dono do ferro-velho onde eles trabalhavam, o empresário Marcelo Batista.

Imagens mostram o momento em que os dois saem para o almoço e cerca de 1h depois retornam ao local de trabalho. Daniel está de vermelho e Matusalém de amarelo. Essa foi a última vez que eles foram vistos.

Imagens mostram o momento em que os dois saem para o almoço e cerca de 1h depois retornam ao local de trabalho | Foto: Divulgação

Ainda nesta quarta, um novo protesto foi realizado em frente ao ferro-velho que pertenceria ao empresário Marcelo Batista, que fica localizado no bairro de Pirajá, em Salvador.

Leia também:

>> Pai que atropelou filhos gêmeos é liberado após audiência de custódia

>> Substância semelhante a haxixe é apreendida no Aeroporto de Salvador

>> Familiares de jovens desaparecidos em ferro-velho protestam em Pirajá

O dono do ferro-velho teve a prisão decretada e o mandado de prisão expedido pela polícia, mas segue foragido. Amostras de sangue foram encontradas no carro do empresário.

O advogado que faz a sua defesa disse em entrevista ao Balanço Geral, da Record Bahia, que não sabe o paradeiro do seu cliente. Na casa de Marcelo foram encontradas munições de armas utilizadas por lideranças do tráfico de drogas.