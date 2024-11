Pai que atropelou filhos gêmeos é liberado após audiência de custódia

pai dos meninos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi detido por homicídio culposo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O homem que foi preso em flagrante após atropelar e matar seus filhos gêmeos de dois anos foi liberado após passar por audiência de custódia na terça-feira, 12. O trágico acidente aconteceu na segunda-feira, 11, em Casa Nova, no norte da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o pai dos meninos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi detido por homicídio culposo, um crime em que não há intenção de matar. O caso ganhou repercussão pela tragédia que envolveu duas crianças, Gael Ravi Alves dos Santos e Cael Levi Alves dos Santos, que estavam à frente da residência da família, aguardando a chegada do pai.

No momento do acidente, as crianças estavam acompanhadas da mãe. O homem, ao tentar estacionar o carro, não conseguiu frear a tempo ou desviar do local, atingindo os gêmeos, que ficaram presos contra a parede da casa. A mãe das crianças também foi atingida e sofreu ferimentos, mas foi socorrida. O pai relatou à polícia que o acidente foi causado por uma pane mecânica no veículo.

Além do impacto na tragédia, a fachada da casa foi severamente danificada. A porta frontal da residência foi completamente destruída, se desprendendo da parede devido à força do atropelamento.