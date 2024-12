Operação Verão: Bahia investe R$ 30 Milhões em segurança

Reforço também será feito em áreas do interior da Bahia - Foto: Foto: Victoria Isabel/Ag. A Tarde

Nesta quarta-feira, 4, aconteceu o lançamento da Operação Verão, realizado no Jardim dos Namorados, Salvador. Presente no evento, o secretário de Segurança Pública da Bahia (SSP), Marcelo Werner, anunciou investimentos e ações para intensificar o policiamento e combater a criminalidade no período mais movimentado do ano.

Foi anunciado o reforço da segurança da população que irá contar com mais 200 viaturas para a Polícia Militar e outras 40 para a Polícia Civil e o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O pacote inclui também motocicletas que facilitam a atuação em áreas de difícil acesso, além de 727 fuzis e 1.800 coletes à prova de bala.

"No total, foram investidos cerca de R$ 30 milhões em equipamentos, fortalecendo as forças de segurança em Salvador e no interior", explicou Werner.

Além do policiamento urbano, o secretário ressaltou o fortalecimento do policiamento ambiental com a entrega de jet skis e quadriciclos.

"Esses equipamentos vão atender não só a capital, mas também áreas do interior, como a Chapada, o Extremo Sul e o Baixo Sul. Nosso foco é garantir a segurança nessas regiões estratégicas", finalizou.