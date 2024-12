Bahia lidera rede de comunicação de segurança pública no Brasil

I Simpósio Internacional de Comunicações Críticas, realizado no Cimatec, em Salvador - Foto: Divulgação / SSP

A Bahia se tornou o estado com a maior rede de comunicação de forças de segurança do país, após a ampliação dos serviços de urgência e emergência pelos números 190, 193 e 197. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26), durante o I Simpósio Internacional de Comunicações Críticas, realizado no Cimatec, em Salvador, pelo Governo do Estado e a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Com a instalação de novas antenas de rádio base, os 18 Centros Integrados de Comunicação (Cicoms) passarão a operar em 404 cidades baianas.

“A Bahia está se destacando como estado com maior rede de telecomunicações para a Segurança Pública do Brasil. Estamos falando de 18 centrais de comunicação, e isso se reflete, por exemplo, nos 2.100 presos através de câmeras de reconhecimento facial. Estamos falando, também, de carros recuperados, tudo isso é investimento em tecnologia para que as pessoas tenham respostas mais rápidas e mais eficientes”, destacou o governador Jerônimo Rodrigues.

O Projeto Banda Estreita, executado pela Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), recebeu R$ 240 milhões em investimentos. O objetivo é melhorar a comunicação, permitindo atendimento mais ágil, videomonitoramento eficiente e produção de relatórios estatísticos. A nova infraestrutura inclui 4.930 rádios em operação — entre fixos, móveis e portáteis — e 546 antenas de rádio base espalhadas pelo estado.

Com a nova tecnologia, os 417 municípios da Bahia agora contam com uma comunicação 100% digital. “Consequentemente, a gente consegue, com o melhor atendimento, diminuir os índices criminais, comunicando e direcionando o nosso policiamento, através da rede de monitoramento e da comunicação rápida. A gente já vê resultados, com os índices criminais diminuindo. Está nisso o potencial de ter digital 100% do nosso estado”, enfatizou o secretário da SSP, Marcelo Werner.

Os Cicoms de Barreiras, Porto Seguro, Euclides da Cunha, Paulo Afonso, Feira de Santana, Itaberaba, Guanambi, Irecê, Vitória da Conquista, Itabuna, Santa Maria da Vitória, Alagoinhas, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Jequié, Teixeira de Freitas, Serrinha e Juazeiro já operam com a nova Plataforma Integradora.

O projeto permite uma comunicação mais rápida e segura entre policiais e bombeiros, além de integrar dados com o Centro de Operações e Inteligência (COI) de Salvador.

Durante o simpósio, o governador Jerônimo Rodrigues, o secretário Marcelo Werner e o superintendente de Telecomunicações, major Moisés Travessa, foram homenageados pela ampliação da rede de radiocomunicação.

O evento reúne cerca de 400 agentes de segurança e bombeiros, além de especialistas do Brasil, Colômbia e México. A iniciativa busca apresentar soluções tecnológicas para segurança pública, promover parcerias e compartilhar experiências internacionais. O simpósio segue até esta quarta-feira, 27.