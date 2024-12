Ferro-velho em que jovens desapareceram volta a funcionar em Salvador

Jovens estão desaparecidos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ferro-velho localizado no bairro de Pirajá, em Salvador, voltou a operar, mesmo em meio às investigações sobre o desaparecimento de dois trabalhadores do local. Paulo Daniel Pereira Gentil do Nascimento, de 24 anos, e Matusalém Silva Muniz, de 25, desapareceram no último dia 4 de novembro, e o caso permanece cercado de mistérios.

Marcelo Batista da Silva, empresário e dono do ferro-velho, é apontado como o principal suspeito de ordenar a morte dos jovens, que eram seus funcionários. A Justiça expediu um mandado de prisão contra ele, mas Marcelo está foragido desde então.

O caso despertou comoção na comunidade local e reforçou as cobranças por respostas rápidas por parte das autoridades. Enquanto isso, familiares das vítimas vivem dias de angústia, à espera de notícias sobre o paradeiro de Paulo e Matusalém.

A Polícia Civil segue com as investigações, mas, até o momento, não há novas informações sobre o paradeiro dos desaparecidos ou sobre o andamento das buscas pelo empresário.