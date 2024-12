Dias D'ávila: bombeiros seguem à procura de menina que caiu em bueiro

Amanda voltava da escola no momento do acidente - Foto: Reprodução/ Arquivo pessoal/ Redes sociais

O Corpo de Bombeiros segue procurando pela menina Amanda, de apenas 12 anos, que está desaparecida após cair em um bueiro, na cidade de Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador, nesta quarta-feira (27).

A jovem voltava da escola quando se desequilibrou e caiu no local. No momento do acidente chovia bastante na cidade.

Leia Mais:

>> Busca por jovem soterrado na Saramandaia segue nesta quinta-feira

>> Chuva diminui e deve atingir pontos isolados de Salvador nesta quinta

A prefeitura da cidade informou que buscas serão feitas no leito do rio Imbassaí. Já passaram quase 24 horas desde que Amanda foi vista pela última vez.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a menina de 12 anos caiu em um bueiro, no bairro Urbis, em Dias D'Ávila. A situação foi filmada exatamente às 12h22, no momento em que a garota, sozinha, retornava da escola e atravessava a Avenida Lauro de Freitas, no Centro, segurando um guarda-chuva amarelo.

Veja o vídeo: