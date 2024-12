Chuva diminui e deve atingir pontos isolados de Salvador nesta quinta

Tempo deve continuar instável em Salvador nesta quinta-feira, 28. - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

Diferente dos últimos cinco dias, Salvador amanheceu sem chuva nesta quinta-feira, 28. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a previsão do tempo para hoje é de chuva isolada ao longo do dia, o que ainda representa perigo para as áreas de risco por conta do acumulado de água.

Leia também

>> Bruno Reis se pronuncia após morte em deslizamento de terra em Salvador

>> Grupo de Apoio a Desastres virá a Salvador por conta das chuvas

>> Em Saramandaia, paróquia recebe doações para vítimas da chuvas

No sábado, 23, uma frente fria atingiu a capital baiana e fez a cidade registrar o maior volume de chuvas para novembro desde 1963. Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal), com base na estação meteorológica localizada em Ondina, já foram registrados 322,3mm até esta quarta, 27, quando a média histórica para o mês é de 108,22mm.

Em consequência do temporal, um deslizamento de terra aconteceu ontem no bairro de Saramandaia. Quatro pessoas ficaram soterradas. Um homem morreu.

O Corpo de Bombeiros (CBPM) segue, nesta quinta, as buscas por Paulo Andrade, de 18 anos, que ficou soterrado durante o deslizamento de terra. De acordo com o CBPM, pelo menos 60 agentes estão na localidade procurando pelo jovem.