Vídeo: veja momento em que menina de 12 anos cai em bueiro na RMS

A menina de 12 anos caiu em um bueiro, no bairro Urbis, em Dias D'Ávila, nesta quarta-feira, 27 - Foto: Redes sociais

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a menina de 12 anos caiu em um bueiro, no bairro Urbis, em Dias D'Ávila, nesta quarta-feira, 27. A região é muito afetada pelas chuvas.

A garota, identificada como Amanda, é procurada por bombeiros militares nas galerias de água da chuva do município. A situação foi filmada exatamente às 12h22, no momento em que a garota, sozinha, retornava da escola e atravessava a Avenida Lauro de Freitas, no Centro, segurando um guarda-chuva amarelo.

A via estava totalmente alagada, e segundos depois dela cair e desaparecer, passa um carro que fica com as rodas submersas, devido ao grande volume de água.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fazem buscas. Os profissionais mapearam a linha de escoamento pluvial para que os trabalhos sejam mais efetivos.

Segundo a prefeitura, a varredura será realizada até o fim das galerias, nesta quarta, e caso não haja resultados, as buscas serão retomadas na manhã de quinta-feira, 28, no leito do rio Imbassaí, que passa por Dias D'Ávila.

