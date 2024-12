Mochila de adolescente que desapareceu em bueiro é encontrada

Acidente foi filmado por câmera de segurança - Foto: Reprodução

Pertences da adolescente Amanda, de 12 anos, incluindo a mochila, foram encontrados nesta quinta-feira, 28. A jovem desapareceu nesta quarta, 27, após cair em um bueiro no bairro Urbis, em Dias D'Ávila.

Helicóptero e mergulhadores estão auxiliando nas buscas da menina. Em entrevista ao programa Isso é Bahia da Rádio A TARDE FM, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Adson Marchesini, revelou que vai para a cidade acompanhar as buscas.

"Estou chegando a Dias d'ávila para acompanhar de perto as buscas da criança que desapareceu por conta das chuvas. Já temos helicóptero, equipes especializadas de mergulho no local".

O coronel ainda detalhou as operações de resgate na localidade de Saramandaia em Salvador. "Nós tivemos dois pontos de ocorrências em Saramandaia. Um já chegamos, infelizmente, com uma vítima em óbito, retiramos ela. O local também tinha risco de novos desabamentos e, o segundo, onde conseguimos resgatar três vítimas com vida".

"Continuamos trabalhando para retirar a vítima que está no interior do imóvel. Muita terra correu. É um trabalho muito cuidadoso, porque existe a possibilidade de mais terra correr, mas não paramos um momento durante a madrugada", disse.

A situação foi filmada exatamente às 12h22, no momento em que a garota, sozinha, retornava da escola e atravessava a Avenida Lauro de Freitas, no Centro, segurando um guarda-chuva amarelo.

A via estava totalmente alagada, e segundos depois dela cair e desaparecer, passa um carro que fica com as rodas submersas, devido ao grande volume de água.

Segundo a prefeitura, a varredura será realizada até o fim das galerias, nesta quarta, e caso não haja resultados, as buscas serão retomadas na manhã de quinta-feira, 28, no leito do rio Imbassaí, que passa por Dias D'Ávila.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fazem buscas. Os profissionais mapearam a linha de escoamento pluvial para que os trabalhos sejam mais efetivos.