Helicóptero e mergulhadores ajudam na busca por menina que caiu em bueiro

Coronel foi à região acompanhar as buscas na manhã desta quinta - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Helicóptero e mergulhadores estão auxiliando nas buscas da menina de 12 anos que desapareceu após cair em um bueiro, no bairro Urbis, em Dias D'Ávila, Região Metropolitana de Salvador (RMS), na quarta-feira, 27.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia da Rádio A TARDE FM, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, coronel Adson Marchesini, revelou que vai para a cidade acompanhar as buscas.

"Estou chegando a Dias d'ávila para acompanhar de perto as buscas da criança que desapareceu por conta das chuvas. Já temos helicóptero, equipes especializadas de mergulho no local".

A garota, identificada como Amanda, é procurada por bombeiros militares nas galerias de água da chuva do município. A situação foi filmada exatamente às 12h22, no momento em que a garota, sozinha, retornava da escola e atravessava a Avenida Lauro de Freitas, no Centro, segurando um guarda-chuva amarelo.



O coronel ainda detalhou as operações de resgate na localidade de Saramandaia em Salvador. "Nós tivemos dois pontos de ocorrências em Saramandaia. Um já chegamos, infelizmente, com uma vítima em óbito, retiramos ela. O local também tinha risco de novos desabamentos e, o segundo, onde conseguimos resgatar três vítimas com vida".

"Continuamos trabalhando para retirar a vítima que está no interior do imóvel. Muita terra correu. É um trabalho muito cuidadoso, porque existe a possibilidade de mais terra correr, mas não paramos um momento durante a madrugada", disse.