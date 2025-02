PRF apreende 456 litros de uísque sem nota fiscal na Bahia

Mercadoria era transportada sem nota fiscal - Foto: Divulgação / PRF

Uma carga de 456 litros de uísque foi apreendida na manhã desta terça-feira (21), durante uma operação na BR-116, em Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria era transportada sem nota fiscal.

Classificada como "de procedência duvidosa", a bebida foi encontrada no bagageiro de um ônibus que realizava a linha São Paulo (SP) - Euclides da Cunha (BA). De acordo com a PRF, o carregamento tinha como destino final o município de Quijingue, no interior da Bahia.

Bebida foi encontrada no bagageiro de um ônibus | Foto: Divulgação / PRF

Até o momento, nenhum responsável pela carga foi identificado. A mercadoria foi encaminhada à Receita Federal, que investigará sua origem e tomará as providências necessárias para identificar os envolvidos.