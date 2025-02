"Divisor de águas", diz delegado sobre unidade especializada contra crimes de ódio

Delegado Ricardo Amorim, responsável pela Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin) - Foto: Victória Isabel / Ag. A TARDE

Foi inaugurada, nesta terça-feira, 21, a Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa (Decrin), localizada no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador. A unidade, criada por meio de lei sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, tem como titular o delegado Ricardo Amorim, que destacou a importância da nova estrutura para a investigação e combate a esses crimes.

"Essa delegacia, na verdade, é um divisor de águas na investigação dos crimes de racismo e intolerância religiosa aqui na cidade de Salvador e também na Bahia. Todos os crimes de racismo e intolerância religiosa que acontecerem a partir de hoje na cidade de Salvador serão direcionados para essa delegacia", explicou Amorim.

Além do atendimento especializado, a unidade contará com um serviço psicossocial para apoiar as vítimas, reforçando a humanização no acolhimento. "A gente sabe que não é só a questão criminal, mas temos que dar o apoio também na questão psicológica dessas pessoas que buscam a gente", destacou.

Leia também:

>> Werner garante olhar atento aos crimes contra população LGBTQIAPN+

>> Jerônimo inaugura Delegacia de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa

>> Palestra gratuita vai discutir saúde mental na perspectiva racial

A delegacia também dispõe de um setor de investigação cibernética, voltado para a apuração de crimes de ódio no ambiente virtual, fortalecendo a atuação da Polícia Civil no combate a diferentes formas de discriminação.

"Temos um setor de investigação cibernética para investigar também crimes de ódio que acontecem no ambiente virtual. Então, a partir desse momento, a gente tem um serviço efetivamente especializado, com policiais treinados, escolhidos a dedo para lidar com esses casos", acrescentou o delegado.

Ricardo Amorim reforçou que a nova estrutura permitirá investigações mais rápidas e eficientes, além de incentivar a população a denunciar. "Vamos ter investigações cada vez mais céleres, vamos conseguir começar a investigação e terminar a investigação no menor tempo possível e poder também ter um atendimento que faça com que as pessoas confiem efetivamente no trabalho que estamos fazendo aqui e busquem cada vez mais estimular as pessoas a denunciarem os casos", concluiu.