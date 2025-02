Werner garante olhar atento aos crimes contra população LGBTQIAPN+

Marcelo Werner esteve na inauguração da Delegacia Especializada ao Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa - Foto: Olga Leiria | AG. A TARDE

Presente na entrega da Delegacia Especializada ao Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, em Salvador, nesta terça-feira, 21, o secretário estadual de Segurança Pública, Marcelo Werner, conversou com o Portal A TARDE sobre as políticas desenvolvidas pela pasta no combate aos crimes de ódio contra a população LGBTQIAPN+.

Além da delegacia, que atenderá ocorrências contra a população LGBTQIAPN+, a SSP também trabalha com o Centro Policial de Cidadania e Diversidade, que terá um núcleo voltado para investigações de crimes do tipo.

"É mais uma agenda de proposição para investigações e um atendimento especializado ao público LGBTQIAPN+. Além da Delegacia Especializada ao Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, foi criado também o Centro Policial de Cidadania e Diversidade. Nesse centro, vai haver um núcleo diversidade, voltado, em especial, para ações e investigações contra delitos contra portadores de deficiências e do público LGBTQIAP+", pontuou Werner.

O secretário ainda reforçou a preocupação da pasta com a defesa da população LGBTQIAPN+.

"É lógico que a gente tem uma preocupação com a pauta. Vimos fortalecendo as investigações, cada vez mais fazendo operações com relação a delitos dessa natureza, e essa é uma pauta que fortalece ainda mais essas investigações. Sabemos que temos que usar esses dados para fortalecer uma rede de proteção, é importante que o fortalecimento da rede traga mais denúncias para que a gente possa fazer, não só a conscientização, mas também buscar os autores de delitos dessa natureza. É uma pauta que vamos continuar fortalecendo", afirmou.