Jerônimo inaugura Delegacia de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa

O governador Jerônimo Rodrigues sancionou a lei e inaugurou a sede da Delegacia Especializada de Combate ao Racismo e à Intolerância Religiosa, localizada na Rua Padre Luiz Figueira, no bairro Engenho Velho de Brotas, em Salvador, nesta terça-feira, 21.

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado da secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial, Ângela Guimarães, e do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, destacou a importância da criação da delegacia e do compromisso de sua gestão com a promoção da igualdade e o combate ao preconceito.

"Nós estamos construindo, desde o primeiro dia, está no meu programa de governo, o cuidado e o zelo com algumas comunidades importantes: a comunidade negra da Bahia. Nós sabemos da importância. A gente tem uma ferramenta, instrumentos mais oficiais. Por mais que já estivéssemos tendo um comportamento na Polícia Civil, hoje temos uma delegacia especializada para isso. Para não permitir a intolerância. Não vamos permitir a intolerância religiosa ou qualquer tipo de preconceito."

"Inclusive o cuidado com pessoas idosas, com pessoas com deficiência, comunidade LGBTQIA+. Então, é uma delegacia especializada para isso. É um dia muito alegre, muito feliz. Eu assinei, mas quero dizer que é fruto do trabalho do meu conjunto de secretárias e secretários, de todas as comunidades. Todas que cobraram, que contribuíram, dos deputados que fizeram a lei, que votaram a lei", completou.

Jerônimo também fez um apelo à população para que atue em parceria com a delegacia.

"Então, é um dia muito feliz para mim, e eu pedi aqui a essa comunidade que se relacionará com essa delegacia que nos ajude a monitorar, cobrar, fiscalizar, mas também reconhecer, elogiar e divulgar".