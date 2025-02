Mulher é agredida pelo marido na Bahia depois de negar sexo

- Foto: Divulgação

Equipes do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (Neam/Santo Estevão) autuaram em flagrante um homem de 40 anos, suspeito dos crimes de ameaça, injúria e lesão corporal, praticados contra uma mulher de 44 anos, na manhã de segunda-feira, 20. A vítima denunciou ter sofrido ameaças e agressões físicas por parte de seu companheiro, em Santo Estevão . Os crimes ocorreram na presença dos filhos, de 11 e 14 anos.

As agressões tiveram início no dia anterior, após a vítima se recusar a ter relações sexuais com o suspeito. A irmã da mulher também confirmou os episódios de violência e ameaças.