Policial suspeito por morte de cigano é preso na Bahia

O PM foi preso na manhã desta terça-feira

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, localizou um policial militar suspeito de envolvimento no homicídio do cigano Agilson Ribeiro Dantas, ocorrido em junho de 2024, em Camaçari. O PM foi preso na manhã desta terça-feira, 21, naquela cidade da Região Metropolitana de Salvador.

Investigações realizadas pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) apontaram que o crime tem relação com uma briga entre clãs ciganos, envolvendo vinganças familiares. “A vítima fazia parte de uma família em conflito com outra, com várias mortes ocorrendo entre os membros dessas famílias”, informou o titular da 4ª DH/Camaçari, delegado Antônio Sena.

Ainda de acordo com o delegado, a vítima foi encontrada sem vida no banco do motorista de seu veículo e uma arma de fogo foi localizada ao lado do corpo. “Além disso, a investigação revelou que outros policiais militares estão envolvidos em conflitos com ciganos e na execução dos homicídios, com atuação nas cidades de Candeias e Lauro de Freitas”, acrescentou Antônio Sena.