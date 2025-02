Travestis estrangulam cliente até a morte após calote

Trio foi preso - Foto: Reprodução

Um homem de 35 anos contratou três travestis para uma série de programas em um motel. Porém, a situação tomou outro rumo e ele acabou sendo assassinado por estrangulamento após se recusar a pagar os serviços. O trio foi preso pelas autoridades e confessou o crime. O caso aconteceu em Goiânia, capital de Goiás.

De acordo com as autoridades, as suspeitas amarraram as pernas e os braços do cliente e o sufocaram até a morte. O corpo do rapaz foi encontrado no chão, já sem vida. Câmeras de segurança auxiliaram na identificação das travestis, que foram localizadas perto do motel.

Ao serem capturadas, as três foram levadas para a Central de Flagrantes e confessaram o homicídio. "Fizemos o programa de boa, mas no fim o rapaz não quis pagar, entramos em luta corporal, eu dei um mata-leão nele e o matei estrangulado”, detalhou uma das garotas.