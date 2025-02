Após 20 anos, Kibon relança promoção Palito Premiado

Para o retorno, a Kibon distribuirá até 100 mil palitos premiados até o final da promoção - Foto: Reprodução | Internet

Mais de 20 anos depois, a Kibon anunciou a volta da promoção Palito Premiado. Popular na década de 80, a ação se os consumidores encontrassem o palito premiado ganharíam automaticamente outro picolé.

Para o retorno, a Kibon distribuirá até 100 mil palitos premiados até o final da promoção, que teve início no último dia 15, sendo válida enquanto durarem os estoques de palitos premiados. Inicialmente, a promoção ocorrerá nas praias do litoral de São Paulo, mas, de acordo com a Kibon, este retorno é o primeiro passo para expandir a ação para outras regiões do país.

Desde a década de 1980, a promoção teve quatro edições de sucesso. Nesta edição, a família Fruttare foi escolhida para resgatar a ação. Ao encontrarem o palito premiado da linha, os consumidores ganharão outro picolé da mesma família, podendo escolher entre os cinco sabores disponíveis: coco, abacaxi, morango, uva e limão.

Os picolés deverão ser resgatados exclusivamente nos carrinhos de sorvete da marca, que estarão identificados com a promoção: "Achou um palito premiado, ganhou 1 Fruttare na hora!".