Conheça a onda do gelo saborizado em Salvador

Pedro Ivo, bartender do Restaurante Origem - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Um elemento outrora subestimado tem, finalmente, ganhado destaque na coquetelaria. O gelo, de acordo com profissionais da área, tem papel fundamental na manutenção da temperatura, da textura e até do sabor de um drink. "É a alma da bebida", diz o bartender Pedro Ivo. O gelo é tão importante que especialistas e empresários têm se dedicado a produzir versões específicas para atender a paladares de clientes cada vez mais criteriosos.

Faz quase três anos que Pedro produz o gelo do bar Gem, localizado no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador. Quando começou na coquetelaria, em 2014, ainda eram poucas as empresas brasileiras atentas à importância do gelo para uma bebida. "Já que ainda era um negócio muito emergente, os próprios bartenders começaram a fazer", conta o capixaba.

Pedro explica que alguns coquetéis não existiriam se não fosse o ingrediente. O negroni, por exemplo, é combinação entre gin, vermute, Campari e uma pedra de gelo cristalina. No Gem, o processo de produção do cubo para este drink é artesanal. A água é depositada num cooler de plástico que é levado sem tampa para um freezer. Desta forma, o congelamento acontece de cima para baixo o que permite que todas as impurezas e minerais sejam decantados. O bartender descarta a parte de baixo e fica apenas com a metade cristalina da pedra de gelo. É esse o cubo que é inserido no copo do negroni.

Um gelo bem feito, de acordo com especialistas, atende a dois requisitos básicos para um drink: a estética do coquetel e a diluição, que deve ser gradual. "Cada vez mais, os clientes têm percebido que o gelo é algo importante", diz Pedro que acrescenta uma dica: "Se tiver que escolher, é melhor ter um gelo bom e um destilado mais ou menos, do que o contrário".

Sabor

Depois de uma viagem para São Paulo, em 2023, o empresário Marcus Almeidda largou a coordenação de uma sorveteria em Salvador para abrir um negócio focado em gelos. "Se estava bombando no Sudeste, ia bombar aqui na Bahia também", conta o soteropolitano, que ergueu as mangas para implantar na capital baiana a primeira empresa especializada em gelos saborizados do estado, a Gelin.

No Brasil, o setor tem experimentado um crescimento notável nos últimos anos. A empresa Ice Fruty foi a primeira no país a experimentar o lançamento de gelos com sabores de frutas como morango, coco e maracujá. Pedro Ivo explica que a função do gelo com sabor é descongelar enquanto adiciona novos elementos à bebida durante a degustação. O fenômeno tem sido alimentado por fatores como a busca por produtos inovadores, a diversificação das opções de consumo e o aumento do interesse por praticidade.

Marcus Almeidda, um dos sócios da Gelin | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Segundo Marcus, a Gelin surgiu para atender ao cliente que deseja produzir o drink em casa, mas captou a atenção de eventos coorporativos também. "Nosso público é jovem e está nos ensaios de Verão, no Carnaval e nas confraternizações", diz Marcus. Segundo Pedro Ivo, o gelo saborizado tem crescido entre o público que deseja conveniência. "É só tirar do saquinho e colocar no copo".

Pedro afirma que não faz uso de produtos semelhantes no bar onde trabalha. No Gem, tudo é produzido pelos bartenders do zero. "Mas, se a pessoa não tem tempo ou espaço para fazer um purê de frutas amarelas, é só comprar um gelo de manga ou maracujá e lançar mão disso", explica o capixaba. Ele pontua, no entanto, que muitas marcas de gelos saborizados usam ingredientes artificiais como corantes e conservantes, o que pode influenciar na experiência do consumidor.

Atento ao paladar treinado do público baiano, Marcus prefere produzir gelos a partir da fruta. Os sabores “morango” e “maracujá”, por exemplo, são naturais. A Gelin oferece nove opções, algumas delas, pretendem substituir preparações mais complexas. É possível, por exemplo, comprar um saquinho com a combinação de limão e sal para incluir na cerveja e obter algo semelhante ao drink mexicano Cozumel. A empresa também possui os sabores "energético" e "água de coco".

Este último é o preferido dos clientes da distribuidora coordenada pelo empresário Matheus da Silva. Os clientes do Depósito de Guegueu, no bairro de Pirajá, compram o kit com garrafas de whisky que inclui o Gelin sabor “água de coco”. O período de festas de fim de ano é o melhor momento de vendas de gelo saborizado na loja. “Chega a aumentar 60%”.

Tendência

Para o bartender Pedro Ivo, um bom uso do gelo saborizado surge quando o cliente opta por versões frutadas. Ele indica misturar suco de laranja, vodca e um pouco de açúcar com o gelo de sabor morango. “São frutas que combinam e, à medida que for descongelando, o drink vai mudando”, diz. Ele também sugere produzir o gelo em casa, com forminhas caseiras. Basta fazer um suco concentrado de fruta e levar numa cuba para o congelador.

Apesar do sucesso do produto, o bartender aposta que a moda do gelo com sabor tem tudo para ser passageira. “Mas a coquetelaria é muito cíclica”, comenta, citando o hábito de saborizar drinks com picolé que virou tendência há alguns anos, mas que caiu em desuso.

Para aproveitar a onda crescente das vendas, o empresário Marcus Almeidda pretende lançar novos sabores ainda este ano. Estão no radar gelos com sabores regionais como cajá e umbu, frutas comuns no Nordeste. “Mas ainda estamos fazendo testes, estudando”, conta o soteropolitano.

Onde encontrar:

Depósito do Guegueu - Rei do Whisky

Endereço: Rua Oscar Seixas, 1152, Pirajá, Salvador.

Telefone: (71) 3391-2305

Instagram: @depositodeguegueuoficial

Gelin Salvador

Telefone: (71) 98476-3910

Compras podem ser feitas pelo instagram: @gelinssa

MiniBar Gem

Endereço: Alameda das Algarobas, 74 - Caminho das Árvores, Salvador

Telefone: (71) 99202-4587

Instagram: @minibargem