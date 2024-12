Picolé de Celular? PF apreende aparelhos em freezer da casa de prefeito eleito

Polícia Federal encontra celulares em freezer de prefeito - Foto: Divulgação | Policia Federal

Dois celulares foram apreendidos no freezer da casa do prefeito eleito de Duque de Caxias, Netinho Reis, do MDB. Ele é alvo da Operação Têmis, da Polícia Federal deflagrada nessa sexta-feira, 13, contra uma quadrilha suspeita de lavar dinheiro e comprar votos.

Após os agentes entrarem em sua casa, Netinho tentou esconder os aparelhos dentro do refrigerador. Vale ressaltar que ele é sobrinho do secretário Estadual de Transportes e ex-prefeito de Caxias, Washington Reis também do MDB, que é alvo da operação.

Além dos celulares, dois carros de luxo foram apreendidosem Caxias, na casa de Washington Reis.

A Operação Têmis cumpre 22 mandatos de busca e apreenção em várias regiões do Rio de Janeiro.

Outro alvo da operação é Fernanda Izabel da Costa, que também é do MDB, filha do traficante Fernandinho Beira-Mar e vereadora de Caxias.