Homem de 40 anos revela ser filho de Sérgio Reis e pede DNA

Sérgio Reis, de 84 anos, foi pego de surpresa com a informação de que poderá ter mais um filho. Um homem identificado como Rodrigo, de 40 anos, acredita que o cantor é seu pai.

O sertanejo, que já é pai de Marco Sérgio de Oliveira Bavini e Paulo Augusto de Oliveira Bavini, poderá precisar realizar um teste de DNA nos próximos meses, segundo a colunista Fabiola Reipert.

A equipe de Sérgio Reis afirmou à Quem que não possui detalhes do caso, mas que ele seguirá os trâmites legais: "Não temos conhecimento sobre o caso, mais se procede, com certeza vai fazer [o teste de DNA], porém acho difícil com 40 anos alegar que é filho".

Rodrigo nasceu em Alta Floresta, no Mato Grosso, e falou com a integrante do Balanço Geral, na Record, para tratar do seu caso.

O homem garante que foi entregue à sua mãe adotiva quando nasceu, mas teve conhecimento da sua relação com o artista.