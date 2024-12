Suposto filho de Gugu se revolta após DNA negativo: "Devolver o dinheiro"

Ricardo Rocha desabafou contra notícias sobre teste de DNA - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha desabafou e se mostrou revoltado com as notícias após o resultado de exames de DNA que fez para saber se é filho de Gugu Liberato. Os testes deram negativo e comprovaram que o empresário não é um dos herdeiros do famoso.

No Instagram, ele compartilhou uma foto em que apareceu dirigindo um carro e alfinetou as notícias de que terá que "devolver" mansões e dinheiro da herança do apresentador.

"Bora devolver as mansões, o dinheiro e etc...", iniciou Ricardo, que ganhou na Justiça os bens como caução até o fim do processo. Como o resultado deu negativo, os imóveis e o dinheiro voltam para o espólio.

Ele completou: "Vão aprender a serem profissionais e falarem a verdade. Anos e anos fazendo o mal para o povo. Toda a semana pega um pra fazer o mal e desamar o próximo. Para de defecar pela boca. Credo vocês... Vou dormir na goteira de tão incomodado que estou".

O laudo técnico pericial, cabe lembrar, anunciou nesta semana: "As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contra-prova e confirmaram os resultados obtidos. Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha".

Em 2023, Rocha, que é dono de uma empresa que vende carros de luxo, entrou com uma ação da Justiça alegando ser filho do apresentador, morto em 2019. Nos últimos meses, ele fez testes nos laboratórios Fleury e Delboni.