Suposto 4º filho de Gugu não aceita resultado negativo e exige novo DNA

Ricardo Rocha e Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

Ricardo Rocha, homem que alega ser filho de Gugu Liberato, não aceitou o resultado negativo do exame de DNA. Segundo o colunista Gabriel Perline, da Contigo, o suposto herdeiro duvida dos laudos e exigiu uma contraprova em caráter de urgência.

O novo pedido foi anexado pelos advogados de Ricardo nesta terça-feira, 10. "Porque eu bem sei ospensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor; pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais", publicou Ricardo após a movimentação judicial.

Leia também:

>> Homem que diz ser filho de Gugu terá que "devolver" mansão

>> Advogado das filhas de Gugu Liberato abre o jogo sobre exame de DNA

>> Homem que diz ser filho de Gugu reage após exame de DNA: "Deus é bom"

A primeira exigência é que novos testes de DNA sejam feitos, tendo em vista que seu código genético não foi comparado com material do apresentador, e sim com os de seus parentes (mãe, irmã e filhos de Gugu). "Considerando a complexidade da prova (exame de DNA indireto) e que demanda necessidade de análises complementares por nossa assistência técnica, em contraprova, requer 15 dias de prazo", alega ele por meio de seus advogados.

Além disso, ele exigiu que a família de Gugu forneça as certidões de nascimento oficiais do apresentador e também de sua irmã, Aparecida Liberato, com as fotocópias dos livros em que constam os registros.

O objetivo seria questionar se Aparecida é, realmente, irmã biológica do apresentador.

"Estas certidões são necessárias para se verificar local de nascimento (hospital ou residência), testemunhas do termo e declarante, além de outros elementos sensíveis registrados", dizem os representantes de Rocha.

Por fim, ele ainda exige uma audiência de conciliação na primeira data disponível após o recesso do judiciário, que se encerra em 20 de janeiro de 2025.