Advogado das filhas de Gugu Liberato abre o jogo sobre exame de DNA

Ricardo Rocha e Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

Representante legal das filhas gêmeas de Gugu Liberato - Marina e Sofia Liberato -, o advogado Nelson Wilians divulgou um comunicado oficial após a divulgação do resultado do exame de DNA de Ricardo Rocha. O exame revelou que o comerciante não é filho biológico do apresentador.

Com isso, ele sai da disputa pela herança bilionária de Gugu.

Com esta atualização no caso, o advogado das gêmeas Liberato explicou o caso em uma nota oficial divulgada para a imprensa.

"Exames realizados em dois laboratórios distintos concluíram que Ricardo Rocha, de 50 anos, não é filho do apresentador Gugu Liberato, falecido em 2019. Ricardo havia iniciado, em 2023, uma ação judicial alegando ser herdeiro do apresentador. Contudo, os resultados dos testes encerram a disputa envolvendo sua suposta paternidade. O advogado Nelson Wilians, representante das filhas gêmeas de Gugu, Marina e Sofia Liberato, comentou o resultado de forma breve: "Nota 10 para o exame, aprovado com louvor". O advogado não fez outras declarações", afirmou ele.