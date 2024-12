Rose Miriam pede perdão a suposto ex-namorado de Gugu: "Fui hipócrita"

Rose Miriam di Matteo e Thiago Salvático - Foto: Reprodução | Instagram

Rose Miriam di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu Liberato, usou suas redes sociais para pedir perdão a Thiago Salvático, suposto ex-namorado do apresentador. A atitude ocorreu após uma troca de farpas iniciada quando Thiago chamou Rose de "iludida" em resposta a uma homenagem publicada por ela no Instagram pelo quinto aniversário da morte de Gugu.

Leia mais:

>> Mãe dos filhos de Gugu "assume" falha após morte: "Sinto muito"

>> Saiu o DNA? Suposto 4° filho de Gugu comemora: "Milagre"

>> Ex de Gugu detona Record por documentário: "nunca"

Em seu desabafo, Rose admitiu que reagiu de forma impulsiva à provocação, o que a levou a refletir profundamente sobre seu comportamento. "Me posicionei de forma voraz, como um urso feroz, mas isso não reflete os valores que busco viver hoje", escreveu a médica.

Reconhecendo seu erro, Rose pediu desculpas publicamente a Salvático. "Minha resposta durou segundos, foi movida pela ira, que age com uma velocidade impressionante. Já pedi perdão a ele, embora nem saiba se ele leu", afirmou.

"Na verdade fui hipócrita, pois se falo do Amor de Cristo, como pude ser tão agressiva com o Thiago Salvático? Ele errou ao entrar no meu perfil para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional", disse.

Para Rose, o episódio reforçou a necessidade de se distanciar de conflito. "Ele errou ao entrar no meu perfil para me atacar, mas eu errei mais ainda ao me deixar levar por um momento de desequilíbrio emocional."

Além de abordar o ocorrido, a médica também falou sobre sua decisão de desistir da disputa judicial pelos bens de Gugu. "Ele me deixou três filhos maravilhosos e muitas memórias inesquecíveis. Materialmente, me deixou uma casa linda e confortável em Alphaville", concluiu.

Confira a publicação na íntegra: