Mãe dos filhos de Gugu "assume" falha após morte: "Sinto muito"

Rose Miriam falou do período da morte de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Rose Miriam, mãe dos filhos de Gugu Liberato (1959-2019), revelou que se arrepende de não ter conseguido ajudar os herdeiros no período de luto. A médica declarou que enfrentou momentos estressantes dias antes da morte do comunicador e, depois do óbito, a situação ficou ainda pior.

Leia Mais:

>>> Saiu o DNA? Suposto 4° filho de Gugu comemora: "Milagre"

>>> Ex de Gugu detona Record por documentário: "nunca"

>>> Mãe de Gugu Liberato revela que ele tinha aneurisma: "Ninguém sabia"

No documentário Gugu, Simples Assim, disponível no PlayPlus, ela declarou que não teve pulso firme após a morte de Gugu: "Eu não consegui apoiar muito os meus filhos, eu estava muito abalada, parecia uma barata tonta. Acho que eu não pude ajudá-los tanto, não dormia há muitos dias. Sinto muito por isso, foi bem difícil. Nós nos ajudamos muito depois".

A mãe dos herdeiros do apresentador ainda foi questionada sobre qual filho mais sentiu a ausência do pai. Ela apontou João Augusto Liberato, seu primogênito.

"Eles sofreram bastante. O João principalmente, ele sente muita falta do pai. As meninas também, mas o João eu acho que é por ser ele ser homem", falou.

Rose Miriam lamentou: "Ele sente falta da figura masculina. Nos aniversários, nas celebrações, nas graduações, nas conquistas. O Gugu vinha muito para cá e ficava o tempo que podia quando tinha uma folga na Record. Eles têm sofrido bastante".

"Tudo foi muito triste. Eu praticamente estava há sete dias sem dormir, a família toda, os meus filhos. Quando nós fomos de avião [para o Brasil], tinha aquela sensação estranha de estar no alto, enquanto ele estava lá em baixo no caixão", completou.