Saiu o DNA? Suposto 4° filho de Gugu comemora: "Milagre"

Ricardo Rocha e Gugu Liberato - Foto: Reprodução | Record

O suposto 4º filho de Gugu Liberato, Ricardo Rocha, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar uma mensagem enigmática em seus stories do Instagram na noite desta terça-feira, 26. Ele publicou um texto com tom religioso, que dizia: "GLÓRIA A DEUS!! Deus é bom o tempo todo, ele é especialista em fazer MILAGRES, IMPOSSÍVEL...O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O GLÓRIA".

A postagem, feita em um fundo preto com letras brancas, gerou novos debates e levantou especulações sobre possíveis desdobramentos no caso que envolve seu reconhecimento como filho do apresentador. Confira:

Print do story de Ricardo Rocha | Foto: Reprodução

Ao Portal A TARDE, o empresário declarou que a mensagem não foi de comemoração, "e sim glorificado a Deus, por tudo que ele faz por todos os dias. O mínimo que posso fazer como Cristão".



Saiba mais sobre o caso:

>>> Filho de Gugu surpreende com situação de mansão do pai

>>> Filho de Gugu revela relação do pai com Rose Miriam: "Não queria"

>>> Saiu o DNA? Suposto 4º filho de Gugu diz se recebe dinheiro de família

A polêmica envolvendo Ricardo Rocha ganhou mais atenção por conta da disputa judicial em torno da herança deixada por Gugu Liberato, avaliada em aproximadamente R$ 1 bilhão. O caso inclui diversas partes, como os filhos legítimos do apresentador, sua mãe e sua ex-companheira, Rose Miriam.