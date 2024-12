Filho de Gugu revela relação do pai com Rose Miriam: "Não queria"

João Liberato comentou sobre como era a relação de Gugu e a mãe - Foto: Reprodução | Record e Redes Sociais

João Liberato, filho mais velho de Gugu, revelou de forma inédita como era a relação do pai com Rose Miriam, sua mãe. Em documentário sobre a vida do comunicador lançado pelo SBT, o jovem garantiu que eles nunca foram casados.

Leia Mais:

>>> Suposto 4º filho de Gugu e viúva: como está a disputa por herança?

>>> Mãe de Gugu desabafa sobre filho em meio à treta de viúva e Salvático

>>> Suposto namorado de Gugu debocha de ex do apresentador: "Iludida"

"Ele não queria isso [casamento] para vida dele. Meu pai e minha mãe nunca foram casados", disparou o herdeiro do loiro sobre a situação da mãe, que até tentou entrar no testamento dele, mas desistiu da briga.

Amigo íntimo de Gugu, Leão Lobo garantiu que o maior sonho do famoso era de ser pai.

“Ele nunca falou que queria ter uma esposa. Ele queria ter os filhos. Ele tratava ela muito bem, mas não era uma relação de marido e mulher. Era uma realização de ser pai”, explicou.

Rose Miriam entrou na Justiça após o falecimento do famoso, pedindo o reconhecimento de união estável. Na ocasião, João ficou contra a mãe no processo, diferente de suas irmãs, Marina e Sofia, que apoiaram Rose.