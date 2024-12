Mãe de Gugu desabafa sobre filho em meio à treta de viúva e Salvático

Mãe de Gugu falou sobre morte do filho - Foto: Reprodução | SBT

Mãe de Gugu Liberato, Maria do Céu abriu o coração e falou sobre os cinco anos da morte do seu filho. Em entrevista ao documentário Gugu, Toninho e Augusto, divulgado no +SBT, ela comentou: "Parece mentira que ele morreu. Para mim, é muita saudade".

A divulgação do desabafo de Maria do Céu ocorre em meio à treta envolvendo Thiago Salvático e Rose Miriam Di Matteo, mãe dos três filhos do apresentador.

Ela ainda lembrou do início da carreira de Gugu: "Morávamos perto da TV Tupi. Ele gostava de participar das gincanas do Programa Silvio Santos e acompanhava até lá. Lembro que era inverno e fazia muito frio. Eu ficava lá fora, mas ficava esperando por ele. O sonho dele era conhecer o Silvio, mas ninguém deixava chegar perto, mas ele nunca desistiu".

A senhora também fez questão de comentar da relação do dono do SBT com o comunicador: "Ele foi um segundo pai para meu filho. Agradeço ao Silvio por tudo o que fez pelo meu filho".

A polêmica entre Rose Miriam e Thiago Salvático

Nesta quarta-feira, 20, Thiago Salvático disparou alfinetada a Rose Miriam. Depois do comentário dele, a médica resolveu reagir e apagou a declaração.

No Instagram, muitos internautas comentaram sobre a atitude do chef. "Chef Thiago Salvático, se você o amasse de verdade, respeitaria a mãe dos filhos dele! Ridícula sua atitude, se coloca no seu lugar”, disse uma pessoa.

Outro declarou na postagem: “Chef Thiago Salvático, você foi totalmente desnecessário nessa postagem sua!!! Chega a ser ridículo”.