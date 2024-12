Ex de Gugu detona Record por documentário: "nunca"

O chef de cozinha foi o único a ser deixado de fora do documentário 'Gugu, Simples Assim' - Foto: Reprodução | Instagram

Thiago Salvático, 36, se declarou como namorado de Gugu Liberato. Ele disseque teria vivido uma relação com o apresentador, que faleceu em 2019, em seus últimos anos de vida.

O chef de cozinha foi o único a ser deixado de fora do documentário 'Gugu, Simples Assim', exibido no Play Plus e que será transmitido em breve pela TV Record. Em conversa com a Veja, Thiago desabafou sobre a ausência de sua história na biografia audiovisual da vida de Gugu.

Leia mais:

>> Mãe de Gugu Liberato revela que ele tinha aneurisma: "Ninguém sabia"

>> Filho de Gugu revela relação do pai com Rose Miriam: "Não queria"

>> Filho de Gugu surpreende com situação de mansão do pai

“A história de vida que o Gugu e eu vivemos juntos, independe de qualquer documentário, nunca será apagada de nossas vidas", afirma Thiago. “Não fui procurado para o documentário. Além de evitarem o relacionamento homoafetivo, entendo que ele foi gravado durante o litígio judicial que ainda enfrento para o reconhecimento da nossa união estável. Então, não me surpreende que tenham preferido não abordar a nossa história, mas, por mais que tentem ignorar, jamais será apagada.”

Thiago revela planos que os dois tinham para o futuro: uma viagem juntos em dezembro e uma estadia em Angra dos Reis, caso o tempo estivesse bom, ou no Chile, se necessário. “Lembro como se fosse ontem, era para ser uma viagem curta. A previsão do tempo estava boa, então íamos à Angra. Se não, iríamos para o Chile”, disse.

Atualmente, Thiago continua brigando judicialmente para ser reconhecido como o companheiro legítimo de Gugu. Além disso, existem mais dois processos envolvendo o caso: o inventário da família e o reconhecimento de paternidade de Ricardo Rocha, 49. Rose Miriam, 61, mãe dos filhos de Gugu, desistiu da briga judicial em agosto deste ano.