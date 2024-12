Herança de Gugu: exame de DNA revela se comerciante é filho do famoso

Ricardo Rocha diz ser filho de Gugu - Foto: Reprodução | Record

Três meses após decisão da Justiça, exames realizados em dois laboratórios diferentes revelaram se Ricardo Rocha realmente é filho de Gugu Liberato, que morreu em 2019.

De acordo com informações da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo, os exames comprovaram que o apresentador não é pai do comerciante.

Em 2023, ele entrou com uma ação da Justiça alegando ser filho do comunicador e pediu exames com amostras da mãe e do irmão de Gugu.

"As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contra-prova e confirmaram os resultados obtidos. Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha", ressalta o laudo técnico pericial.

A publicação disse que os testes foram realizados nos laboratórios Fleury e Delboni. À reportagem, Ricardo Rocha declarou que ainda não tinha conhecimento do resultado.

"Não tenho essa informação. O juiz não se manifestou", disse o empresário, que vende carros de luxo em São Paulo.

Os exames realizados nos últimos meses usaram material genético da mãe de Gugu, Maria do Céu, e dos irmãos do apresentador, Amandio e Aparecida Liberato, e de Ricardo e da mãe dele, Otacília Gomes da Silva.