Exame de DNA do suposto filho de Leandro tem resultado revelado

Foi revelado, nesta sexta-feira, 13, o resultado do exame de DNA solicitado por Leandro de Jesus, que buscava comprovar ser filho do cantor Leandro, da dupla com Leonardo.

De acordo com informações do Portal LeoDias, o teste revelou que ele não possui vínculo biológico com o artista falecido em 1998.

De acordo com fontes próximas à família, Leandro de Jesus entrou com o processo após relatos de sua mãe, Vanilde Maria de Jesus, sobre um suposto relacionamento com o cantor antes de ele alcançar a fama.

Entenda o caso

Vanilde afirmou ter conhecido Leandro, ainda chamado Luiz José da Costa, enquanto trabalhava como doméstica. Após o início do relacionamento casual, ela engravidou. A criança, nascida em abril de 1979, recebeu o nome artístico que Luiz adotaria anos mais tarde.

Apesar das suspeitas, Vanilde nunca procurou a Justiça para formalizar a paternidade. Leandro de Jesus só descobriu sobre a possibilidade de ser filho do cantor após o falecimento de seu padrasto, quando um amigo da família revelou a história.

Após a morte de sua mãe, Leandro de Jesus decidiu recorrer à Justiça. O processo, conduzido em sigilo, incluiu a coleta de material genético fornecido por Thiago Gonçalves, filho legítimo de Leandro.