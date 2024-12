Homem é preso por aplicar golpes em mulheres em sites de namoro

Caio, que estava foragido - Foto: Reprodução/Polícia Civil

Um homem suspeito de aplicar golpes financeiros em mulheres que conhecia em aplicativos e sites de relacionamento foi preso pela Polícia Civil de São Paulo.

A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira, 12, realizada pela Divisão de Capturas do Departamento de Ações Policiais Estratégicas (Dope). Caio, que estava foragido, possuía um mandado de prisão em aberto relacionado a um golpe no Rio de Janeiro, no qual ele enganou uma mulher e lhe tomou R$ 2 mil.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Caio foi detido após uma perseguição pela Zona Leste de São Paulo. Ele estava saindo de um motel acompanhado de uma mulher quando foi abordado por policiais civis, mas tentou fugir. A perseguição se estendeu por várias ruas do Tatuapé, onde Caio avançou sinais vermelhos e até invadiu o estacionamento de um mercado. Em determinado momento, o suspeito utilizou o carro blindado da mulher para tentar colidir com a viatura policial. Quando o veículo foi bloqueado, ele tentou fugir a pé, mas foi capturado pelos agentes.

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, pelo menos quatro boletins de ocorrência foram registrados contra Caio. No entanto, a advogada Jacqueline Valles, que representa várias mulheres que acusam o suspeito, acredita que o número de vítimas seja bem maior. Ela suspeita que Caio esteja em São Paulo desde agosto de 2024, quando passou a ser monitorado pela polícia. "O Caio é um predador contumaz, ele não vai parar de cometer esses tipos de crime porque pensa que está acima da lei, conta com a impunidade. Somente em São Paulo, mais de 30 mulheres me procuraram para relatar crimes cometidos por ele", afirmou a advogada.

O suspeito já havia sido preso em abril de 2024 no Rio de Janeiro, após uma operação policial para atraí-lo, mas foi liberado em 24 de maio, após a revogação da prisão, conforme informações da Secretaria de Administração Penitenciária do Rio.

Além dos golpes financeiros, a polícia apurou relatos de que Caio teria utilizado substâncias entorpecentes para dopar algumas das vítimas em São Paulo.