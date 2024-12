MotoGP anuncia retorno de etapa no Brasil em 2026

Principal categoria do motociclismo volta ao Brasil após mais de 20 anos - Foto: Divulgação | MotoGP

A MotoGP anunciou nesta quinta-feira, 12, seu retorno ao Brasil a partir de 2026. A principal categoria do motociclismo mundial volta ao país para um grande prêmio que será realizado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia.

A última vez que o Brasil teve um grande prêmio de MotoGP foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A promoção do evento ficará a cargo da Brazil Motorsport, mesma empresa responsável pela organização do GP de São Paulo de Fórmula 1.

O acordo inicial prevê a realização de GPs em Goiânia entre 2026 e 2030. Para que isso ocorra, o autódromo passará por profundas reformas. A previsão é de um investimento de R$50 milhões, com início em janeiro e conclusão em junho de 2025, envolvendo todo o recapeamento da pista, estrutura de boxes e arquibancadas, além do entorno do Autódromo.

Segundo a organização do evento, o GP do Brasil deve se tornar o mais rápido do calendário da MotoGP, devido à característica natural do circuito goiano, com uma reta principal de mais de 1km de extensão.

A MotoGP realizou um total de 13 GPs em solo brasileiro ao longo de sua história. Goiânia recebeu as três primeiras edições do GP do Brasil, entre 1987 e 1989, antes do retorno da prova em 1992 em Interlagos. Já entre 1995 e 2004 (exceto 1998), o Autódromo de Jacarepaguá foi o palco da etapa, chamada GP do Rio de Janeiro.